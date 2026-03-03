Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Реал» повторил антирекорд с 2019 года по количеству поражений подряд в Ла Лиге — ESPN

Мадридский «Реал» впервые с 2019 года повторил свой антирекорд по количеству поражений подряд в испанской Ла Лиге. Сообщает ESPN в соцсети Х.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

Домашнее поражение «Реала» от «Хетафе» в 26-м туре Ла Лиги увеличило отставание «сливочных» от «Барселоны» в турнирной таблице и стало вторым подряд для команды. В предыдущем туре «Реал» потерпел поражение на выезде от «Осасуны». В последний раз команда проигрывала два матча Ла Лиги подряд в мае 2019 года, когда сначала уступили «Реалу Сосьедад», а затем «Бетису». В том сезоне «Реал» занял третье место в лиге.

На данный момент «Реал» располагается на втором месте в Ла Лиге, отставая от «Барселоны» на четыре очка после 26 туров.

