Кобелев назвал команды, чья игра больше всего понравилась после рестарта сезона РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал команды, чья игра ему больше всего понравилась после возобновления сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Балтику» и «Краснодар».

«Понравилась игра «Балтики». «Краснодар» — претендент на чемпионство, поэтому они должны такие матчи выигрывать. Больше никто не удивил, все сыграли в свою силу», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, лидером чемпионата России на данный момент является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». На четвёртой и пятой строчках расположились ЦСКА и «Балтика» соответственно.