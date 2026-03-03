Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев назвал команды, чья игра больше всего понравилась после рестарта сезона РПЛ

Кобелев назвал команды, чья игра больше всего понравилась после рестарта сезона РПЛ
Комментарии

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал команды, чья игра ему больше всего понравилась после возобновления сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он выделил «Балтику» и «Краснодар».

«Понравилась игра «Балтики». «Краснодар» — претендент на чемпионство, поэтому они должны такие матчи выигрывать. Больше никто не удивил, все сыграли в свою силу», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, лидером чемпионата России на данный момент является «Краснодар». На втором месте идёт «Зенит». Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив». На четвёртой и пятой строчках расположились ЦСКА и «Балтика» соответственно.

Материалы по теме
Орлов прокомментировал скандальную отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android