Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Мостовой: для «Динамо» и «Спартака» выступление в Кубке — последний шанс спасти сезон

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». Игра запланирована на четверг, 5 марта.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 марта 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Успешное выступление в Кубке — это последний шанс для обеих команд спасти не самый удачный сезон, так что матч ожидает быть супернапряжённым, с большим количеством борьбы и нервов — искры точно будут лететь. Ну и, учитывая атакующие линии соперников, жду большого количества моментов и голов — игра должна стать настоящим украшением этой весны.

Несмотря на промозглую погоду, на стадионе точно будет жарко, думаю, будет аншлаг. Пропускать такой матч — непозволительная роскошь для каждого настоящего болельщика. Лично я приду и всем советую!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
