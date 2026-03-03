Мостовой: для «Динамо» и «Спартака» выступление в Кубке — последний шанс спасти сезон

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком». Игра запланирована на четверг, 5 марта.

«Успешное выступление в Кубке — это последний шанс для обеих команд спасти не самый удачный сезон, так что матч ожидает быть супернапряжённым, с большим количеством борьбы и нервов — искры точно будут лететь. Ну и, учитывая атакующие линии соперников, жду большого количества моментов и голов — игра должна стать настоящим украшением этой весны.

Несмотря на промозглую погоду, на стадионе точно будет жарко, думаю, будет аншлаг. Пропускать такой матч — непозволительная роскошь для каждого настоящего болельщика. Лично я приду и всем советую!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.