Тимур Лепсая обозначил позицию, на которую «Спартак» взял Владислава Сауся

Известный футбольный функционер Тимур Лепсая заявил, что московский «Спартак» приобрёл крайнего защитника Владислава Сауся, чтобы он играл слева в обороне. Отметим, что в «Балтике» Саусь выступал в роли правого латераля.

— Сауся брали левым, чтобы он играл слева.

— А почему не правым?

— Ну вот…

— Сауся брали левым?!

— Да.

— Это кто тебе сказал?

— Ну вот сказали так. Я слышал такое, — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 19 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 32 очка, располагается на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Акроном».