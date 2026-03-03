Тимур Лепсая обозначил позицию, на которую «Спартак» взял Владислава Сауся

Известный футбольный функционер Тимур Лепсая заявил, что московский «Спартак» приобрёл крайнего защитника Владислава Сауся, чтобы он играл слева в обороне. Отметим, что в «Балтике» Саусь выступал в роли правого латераля.
— Сауся брали левым, чтобы он играл слева.
— А почему не правым?
— Ну вот…
— Сауся брали левым?!
— Да.
— Это кто тебе сказал?
— Ну вот сказали так. Я слышал такое, — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
После 19 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 32 очка, располагается на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Акроном».