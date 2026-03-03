Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Футбол Новости

Тимур Лепсая обозначил позицию, на которую «Спартак» взял Владислава Сауся

Тимур Лепсая обозначил позицию, на которую «Спартак» взял Владислава Сауся
Комментарии

Известный футбольный функционер Тимур Лепсая заявил, что московский «Спартак» приобрёл крайнего защитника Владислава Сауся, чтобы он играл слева в обороне. Отметим, что в «Балтике» Саусь выступал в роли правого латераля.

— Сауся брали левым, чтобы он играл слева.

— А почему не правым?
— Ну вот…

— Сауся брали левым?!
— Да.

— Это кто тебе сказал?
— Ну вот сказали так. Я слышал такое, — сказал Лепсая в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 19 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак», набрав 32 очка, располагается на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Акроном».

