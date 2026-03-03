ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Даниловым

Пресс-служба ЦСКА объявила о продлении контракта с молодым защитником команды Кириллом Даниловым. Новое соглашение между клубом и футболистом рассчитано до января 2030 года.

«ПФК ЦСКА продлил контракт с Кириллом Даниловым. Новое соглашение с 18-летним защитником будет действовать до января 2030 года. Кирилл – воспитанник нашего клуба, дебютировавший за основную команду в минувшие выходные. В прошлом сезоне защитник помог нашей молодёжке завоевать серебряные медали МФЛ.

Также Данилов выступает за сборную России до 19 лет. Желаем Кириллу новых побед в составе красно-синих!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.