Главная Футбол Новости

Арбелоа теряет поддержку игроков «Реала» на фоне неудачных результатов — The Athletic

Арбелоа теряет поддержку игроков «Реала» на фоне неудачных результатов — The Athletic
Комментарии

Игроки мадридского «Реала» всё меньше поддерживают главного тренера Альваро Арбелоа, который может лишиться своего тренерского поста в ближайшем будущем. Серия неудачных результатов значительно негативно сказалась на атмосфере в раздевалке «сливочных», сообщает The Athletic.

По данным источника, после первоначального улучшения морального духа команды с приходом Арбелоа недавние поражения в Ла Лиге и Кубке Испании подорвали доверие игроков к 43-летнему специалисту. Несмотря на это, вопрос об увольнении Арбелоа на данный момент не рассматривается. Тем не менее, если напряжённость в команде продолжит расти, существует высокая вероятность, что ситуация может повторить опыт с бывшим тренером Хаби Алонсо.

Альваро Арбелоа возглавил «Реал» в январе этого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержав восемь побед и потерпев четыре поражения.

