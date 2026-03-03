Умяров: внешне поле в Сочи — катастрофа, но по ощущениям оно лучше, чем на картинке
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал состояние поля стадиона «Фишт» после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» одержал победу над «Сочи» со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
«Про поле могу сказать, что внешне — это катастрофа. Но ощущалось на поле намного лучше. Бывали поля, которые выглядят по картинке красиво, а когда начинаешь играть, передачу не можешь отдать. Так мяч дробит… По мне, поле в хорошем состоянии. Понятное дело, что надо внешне над ним работать. Но оно как минимум ровное, мяч катится и хорошо для того футбола, в который мы старались играть», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
