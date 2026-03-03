Дмитрий Кузнецов: все тренеры, кто в «Спартак» раньше приходил, психами становились

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи». Прошедшая накануне игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

— Победа «Спартака» 3:2. Главная мысль, которую вы для себя извлекли по итогам этой встречи, Дмитрий Викторович?

— То, что «Спартак» может — как это было и до этого — хорошо сыграть первый тайм, потом провалить что-то и встрепенуться. Всё время с ними так.

— Как бы тренер не менялся?

— Да. Вот про тренеров я хотел сказать… Все, кто в «Спартак» раньше приходил, психами какими-то становились. Пришёл Тедеско — с ума там сошёл у них. Пришёл Абаскаль — с ума сошёл. Как бы этот (Карседо. — Прим. «Чемпионата») не сошёл тоже. Естественно, это шутка, но так оно и было. И Станкович туда же!» — сказал Кузнецов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».