Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Дмитрий Кузнецов: все тренеры, кто в «Спартак» раньше приходил, психами становились

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и «Сочи». Прошедшая накануне игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

— Победа «Спартака» 3:2. Главная мысль, которую вы для себя извлекли по итогам этой встречи, Дмитрий Викторович?
— То, что «Спартак» может — как это было и до этого — хорошо сыграть первый тайм, потом провалить что-то и встрепенуться. Всё время с ними так.

— Как бы тренер не менялся?
— Да. Вот про тренеров я хотел сказать… Все, кто в «Спартак» раньше приходил, психами какими-то становились. Пришёл Тедеско — с ума там сошёл у них. Пришёл Абаскаль — с ума сошёл. Как бы этот (Карседо. — Прим. «Чемпионата») не сошёл тоже. Естественно, это шутка, но так оно и было. И Станкович туда же!» — сказал Кузнецов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Новости. Футбол
