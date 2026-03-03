Тимур Гурцкая: подарил бы Семаку куртку и проводил его на пенсию

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке. 27 февраля российскому специалисту исполнилось 50 лет, в честь юбилея Семаку подарили именной бомбер.

— Это всё выложили, как в поддержку...

— Ну, конечно. Чтобы поддержать Семака. Но я бы, честно говоря, вот эту курту подарил бы и проводил бы его на пенсию. Красиво.

— 50 лет человеку. Ну какая пенсия?

— В 52 года закончил с тренерской карьерой Романцев.

— А мы должны всех равнять по Олегу Ивановичу, которому безусловное уважение?

— Ну вот только первое чемпионство со «Спартаком» Романцев проиграл, уехал.

— Нет, там ещё полгода прошло. А потом были «Сатурн» и «Динамо».

— Так пускай тренирует [Семак] «Сатурн» и «Динамо». И даже «Динамо»-«Сатурн», если будет совместная команда. Я ж не говорю, что ему надо вообще уйти из футбола. Из «Зенита» надо уйти, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».