Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Родриго повредил «кресты», он рискует пропустить остаток сезона и ЧМ — OK Diario

Родриго повредил «кресты», он рискует пропустить остаток сезона и ЧМ — OK Diario
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс повредил крестообразные связки правого колена во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Об этом сообщает OK Diario.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

По информации источника, при худшем сценарии у бразильского футболиста произошёл полный разрыв связок, в результате чего он рискует пропустить оставшуюся часть сезона, а также чемпионат мира 2026 года. В лучшем случае у Родриго растяжение.

Нападающий «сливочных» смог продолжить матч с «Хетафе», несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

Комментарии
