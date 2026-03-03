Родриго повредил «кресты», он рискует пропустить остаток сезона и ЧМ — OK Diario
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс повредил крестообразные связки правого колена во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Об этом сообщает OK Diario.
Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'
По информации источника, при худшем сценарии у бразильского футболиста произошёл полный разрыв связок, в результате чего он рискует пропустить оставшуюся часть сезона, а также чемпионат мира 2026 года. В лучшем случае у Родриго растяжение.
Нападающий «сливочных» смог продолжить матч с «Хетафе», несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 3 марта 2026
-
18:20
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:32
-
17:32
-
17:29
-
17:29
-
17:16
-
17:12
-
17:10
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:34
-
16:27
-
16:25
-
16:20
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:03