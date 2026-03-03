Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хорошая разминка, но не показатель». Глушаков — о победе «Спартака» над «Сочи»

«Хорошая разминка, но не показатель». Глушаков — о победе «Спартака» над «Сочи»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе красно-белых над «Сочи» (3:2) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Понятно, что «Спартак» победил по делу, но как-то неуверенно. Неправильно так вальяжно играть в концовке матча. При всём уважении, не стоит судить по «Сочи». Будем смотреть, как «Спартак» сыграет с другими командами более высокого ранга. Хорошая разминка в преддверии второй части чемпионата, но это не показатель», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четверг, 5 марта, «Спартак» встретится с московским «Динамо» в рамках первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В 20-м туре РПЛ красно-белые примут на своём поле «Акрон». Игра запланирована на понедельник, 9 марта.

