Главная Футбол Новости

Главный тренер «Вест Хэма»: сказал Траоре не ходить в тренажёрный зал

Главный тренер «Вест Хэма»: сказал Траоре не ходить в тренажёрный зал
Комментарии

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Нуну Эшпириту Санту заявил, что запретил форварду команды Адама Траоре наращивать мышечную массу.

«У него невероятные мышцы, это генетика. Так происходит уже некоторое время, и ему следует избегать занятий в тренажёрном зале. Я сказал ему не ходить туда. Думаю, он должен это понять. Он и так достаточно мускулистый. Он будет заниматься в спортзале для поддержания формы, но без тяжёлых тренировок.

Важно помнить, что даже те игроки, которые не играют, имеют для нас решающее значение с точки зрения подготовки к матчу. Траоре уникален. В мировом футболе не так много игроков с таким же мастерством, скоростью и умением выходить один на один, как у него», – приводит слова Эшпириту Санту AS.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

