Стала известна позиция Бруну Фернандеша насчёт будущего в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш планирует встретиться с представителями клуба грядущим летом с целью обсудить своё будущее. Источники, близкие к «красным дьяволам», считают, что 31-летний хавбек не хочет уходить из команды. Об этом сообщает TEAMtalk.

«Бруну — ключевая фигура, это не секрет. Видно, что он играет центральную роль в команде Майкла Кэррика. Ему нравится работать под руководством Кэррика, он принимает свою роль, и клуб очень доволен им», — сказал TEAMtalk источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: