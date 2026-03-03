Владимир Ильин, забив «Спартаку», вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории РПЛ

Нападающий «Сочи» Владимир Ильин вошёл в топ-100 лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. Об этом сообщает пресс-служба «горожан» на официальном сайте. В матче 19-го тура со «Спартаком» (2:3) форвард реализовал пенальти на 90+10-й минуте. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Буланов из Саранска.

Гол в ворота красно-белых стал для Ильина 39-м в РПЛ. По этому показателю он опередил экс-игрока «Зенита» Малкома. Сейчас Ильин делит места с 96-го по 100-е вместе с ранее выступавшими в России Вандерсоном, Мирджалолом Касымовым, Романом Еременко и Гекденизом Караденизом.