«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка России

Сегодня, 3 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Кукушкин, Андраде, Рядно, Варатынов, Гассама, Мендель, Петров, Ковач, Манелов, Йенне, Степанов.

«Зенит»: Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Вега, Энрике, Кондаков, Барриос, Мостовой, Педро, Дуран.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.