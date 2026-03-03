Форвард «Хетафе» — об эпизоде с Рюдигером и Рико: своими глазами видел удар коленом в лицо

Нападающий «Хетафе» Мартин Сатриано высказался об инциденте со своим одноклубником Диего Рико и защитником мадридского «Реала» Антонио Рюдигером в первом тайме матча 26-го тура Ла Лиги между командами.

«Я своими глазами увидел удар коленом в лицо. Что было дальше, я не знаю», – приводит слова Сатриано El Desmarque.

На 26-й минуте встречи Рико развивал атаку своей команды по флангу, в борьбу с ним вступил Арда Гюлер, Диего упал. Позднее к эпизоду подключился и Рюдигер — в падении он задел сначала плечо Рико, а потом и лицо, ударив по челюсти. Игрок команды гостей схватился за лицо, матч прервали, на поле вышли работники медицинского штаба, однако главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис не увидел нарушения в этом эпизоде. После этого игра продолжилась.