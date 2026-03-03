Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Форвард «Хетафе» — об эпизоде с Рюдигером и Рико: своими глазами видел удар коленом в лицо

Форвард «Хетафе» — об эпизоде с Рюдигером и Рико: своими глазами видел удар коленом в лицо
Комментарии

Нападающий «Хетафе» Мартин Сатриано высказался об инциденте со своим одноклубником Диего Рико и защитником мадридского «Реала» Антонио Рюдигером в первом тайме матча 26-го тура Ла Лиги между командами.

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Я своими глазами увидел удар коленом в лицо. Что было дальше, я не знаю», – приводит слова Сатриано El Desmarque.

На 26-й минуте встречи Рико развивал атаку своей команды по флангу, в борьбу с ним вступил Арда Гюлер, Диего упал. Позднее к эпизоду подключился и Рюдигер — в падении он задел сначала плечо Рико, а потом и лицо, ударив по челюсти. Игрок команды гостей схватился за лицо, матч прервали, на поле вышли работники медицинского штаба, однако главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис не увидел нарушения в этом эпизоде. После этого игра продолжилась.

Фото
Рюдигер в падении ударил коленом игрока «Хетафе» Рико по челюсти в матче Ла Лиги
Новости. Футбол
