Сергей Юран: «Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство

Комментарии

Российский тренер Сергей Юран назвал главных претендентов на победу в Мир Российской Премьер-Лиге после 19-го тура.

«Краснодар» и «Зенит» разыграют чемпионство, как это было в последние два года. Я не вижу соперников для них. ЦСКА нельзя было терять очки с «Ахматом». Думаю, «Краснодар» и «Зенит» — два клуба, которые разыграют чемпионство», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку с 43 очками. Располагающийся на второй строчке «Зенит» набрал 42 очка. ЦСКА в 19-м туре уступил «Ахмату» и остался на четвёртом месте. У команды 36 очков.

