Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника сборной Германии — Бергер

«Манчестер Сити» нацелился на полузащитника сборной Германии — Бергер
Комментарии

«Манчестер Сити» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Феликсу Нмече. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий клуб хочет сохранить 25-летнего футболиста. Стороны ведут переговоры о продлении контракта, заканчивающегося летом 2028 года. На текущий момент Нмеча зарабатывает € 5-6 млн в год. «Шмели» готовы повысить его оклад.

В нынешнем сезоне Нмеча принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

В составе сборной Германии защитник провёл шесть матчей.

