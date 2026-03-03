Женская сборная России с крупным счётом уступила команде Ганы в контрольном матче

Завершён товарищеский матч женских сборных Ганы и России. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала африканская команда. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Хамрия» (Шарджа, ОАЭ).

На восьмой минуте Стелла Ниямекье открыла счёт в этой игре и вывела сборную Ганы вперёд. Дорис Боадува удвоила преимущество команды на 18-й минуте, а на 33-й минуте она оформила дубль. Аджегипина Закария отличилась взятием ворот на 88-й минуте.

В своей предыдущей игре женская сборная России переиграла национальную команду Танзании со счётом 4:1. Женская сборная Ганы занимает 62-е место в рейтинге ФИФА. Эта команда в 2025 году стала бронзовым призёром Кубка африканских наций.