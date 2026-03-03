Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ объявила об изменении времени начала матча 20-го тура «Ростов» — «Балтика»

РПЛ объявила об изменении времени начала матча 20-го тура «Ростов» — «Балтика»
Комментарии

Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале объявила об изменении времени начала матча 20-го тура соревнования между «Ростовом» и «Балтикой» (7 марта).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По согласованию с основным вещателем матч 20-го тура «Ростов» — «Балтика» начнётся на 15 минут позже: 7 марта в 16:45 мск», — написано в заявлении РПЛ.

Матч между «Ростовом» и «Балтикой» пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

После 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место. «Балтика» заработала 35 очков и располагается на пятой строчке. В минувшем туре донской клуб уступил «Краснодару» (1:2), а калининградская команда проиграла «Зениту» (0:1).

Материалы по теме
4 тактических тенденции на старте РПЛ. Перемены «Спартака» и «Зенита», идеи Конте для ЦСКА
4 тактических тенденции на старте РПЛ. Перемены «Спартака» и «Зенита», идеи Конте для ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android