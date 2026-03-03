РПЛ объявила об изменении времени начала матча 20-го тура «Ростов» — «Балтика»

Пресс-служба Мир РПЛ в телеграм-канале объявила об изменении времени начала матча 20-го тура соревнования между «Ростовом» и «Балтикой» (7 марта).

«По согласованию с основным вещателем матч 20-го тура «Ростов» — «Балтика» начнётся на 15 минут позже: 7 марта в 16:45 мск», — написано в заявлении РПЛ.

Матч между «Ростовом» и «Балтикой» пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

После 19 туров чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место. «Балтика» заработала 35 очков и располагается на пятой строчке. В минувшем туре донской клуб уступил «Краснодару» (1:2), а калининградская команда проиграла «Зениту» (0:1).

