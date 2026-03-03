В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами VAR — The Telegraph

В Англии собираются протестировать систему тренерских запросов VAR, сообщает The Telegraph. Командам могут разрешить оспорить решения судьи, но допускается не более двух неудачных попыток.

По информации источника, обсуждение состоялось в субботу, 28 февраля, на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Наиболее вероятный вариант тестирования, который рассматривает Футбольная ассоциация Англии (FA), предполагает, что VAR и другие технологии будут применяться для фактических решений, а не для субъективных эпизодов, таких как фолы или игра рукой, которые потребуют запроса от тренера.

«Ещё одно интересное направление – это то, чему мы можем научиться у других систем, где используют запросы. Например, когда судьи ведут матч как обычно, но у тренера есть возможность запросить повтор. Чему мы можем научиться из этого? Есть ли элементы, которые стоит рассмотреть для внедрения в будущем? Потому что это меняет динамику, снижает количество вмешательств VAR и фактически возлагает ответственность на тренера. Думаю, мы продолжим изучать эту модель, тестируя её в тех частях футбола, которые сейчас в принципе не могут позволить себе полноценный VAR. Но это не значит, что такая модель не может оказаться правильной для будущего», – приводит слова генерального директора FA Марка Буллингема The Telegraph.