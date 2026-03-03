РУСТАТ представил лучшие команды 19-го тура РПЛ по ряду статистических показателей

РУСТАТ в официальном телеграм-канале представил рейтинг лучших команд 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по ряду статистических показателей.
Скорость точных передач — «Краснодар» (16,9);
ТТД в чужой штрафной удачные — «Зенит» (31);
xG (Ожидаемые голы) — «Краснодар» (3,07);
Обводки удачные — ЦСКА (25);
Единоборства удачные — «Рубин» (121);
Голевые моменты — ЦСКА (11);
Перехваты — «Рубин» (99);
Отборы — «Локомотив» (26).
По итогам 19-го тура чемпионата России первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».