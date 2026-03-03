Новичок «Ливерпуля» Жереми Жаке перенесёт операцию

Будущему защитнику «Ливерпуля» Жереми Жаке потребуется операция, сообщает пресс-служба «Ренна». «Красные» купили футболиста у французского клуба зимой почти за € 64 млн, но трансфер будет завершён только летом. 20-летний игрок получил травму плеча, неудачно упав в матче Лиги 1 с «Лансом» 7 февраля (1:3).

В нынешнем сезоне Жаке провёл 24 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 48 очков после 28 туров.