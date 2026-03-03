Родриго пропустит чемпионат мира из-за разрыва крестообразных связок — Marca

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс порвал переднюю крестообразную связку правого колена и пропустит остаток нынешнего сезона, а также чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразильский футболист травмировался во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Утром во вторник, 3 марта, Родриго прошёл медицинское обследование, которое показало наличие у него разрыва крестообразной связки.

Нападающий «сливочных» смог продолжить матч с «Хетафе», несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бразилии сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Материалы по теме Родриго повредил «кресты», он рискует пропустить остаток сезона и ЧМ — OK Diario

Самые опасные травмы в футболе: