Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Родриго пропустит чемпионат мира из-за разрыва крестообразных связок — Marca

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс порвал переднюю крестообразную связку правого колена и пропустит остаток нынешнего сезона, а также чемпионат мира — 2026. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, бразильский футболист травмировался во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Утром во вторник, 3 марта, Родриго прошёл медицинское обследование, которое показало наличие у него разрыва крестообразной связки.

Нападающий «сливочных» смог продолжить матч с «Хетафе», несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бразилии сыграет в одной группе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Самые опасные травмы в футболе:

