Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Смолов — о Солари в «Спартаке»: добежал 10 раз, а подать нормально не может, что толку?

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался об игре аргентинского легионера «Спартака» Пабло Солари. В матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2) на 90+2-й минуте вингер забил гол, который в итоге оказался победным.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

«Вот эта статистика, все на неё так обращают внимание. Ну что толку? Он добежал 10 раз, а подать нормально не может. Ну вот сейчас, с «Сочи» он хорошо выглядел. Думаю, что Маркиньос — один из лучших по кроссам в штрафную. Они у него нацеленные, точные, и голевых он там отдал, и он понимает, как это делать. Солари, мне кажется, с техническим оснащением похуже, но то, что он даёт объём, добегает и, в принципе, полезный.

Ну, как он в первом тайме не забил? Я не понимаю. Он всё здорово сделал, поборолся, спас мяч, пробежал по лицевой, убрал под себя здорово под левую, зачем с пяти метров бить со всей силы? Ну, щекой ударь. «Спартак» точно получше выглядит, но всё-таки для меня, наверное, «Сочи» — не тот соперник, на ком мы сейчас можем увидеть все лучшие преобразования», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

