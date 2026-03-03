Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Экс-тренер «Ахмата» Байтиев назвал главную причину победы команды над ЦСКА

Экс-тренер «Ахмата» Байтиев назвал главную причину победы команды над ЦСКА
Тренер Иса Байтиев, бывший помощник Станислава Черчесова в «Ахмате», поделился мнением о главной причине победы грозненской команды в матче с ЦСКА (1:0) в 19-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Главный фактор победы «Ахмата» над ЦСКА — при Черчесове в команде налажена дисциплина и самоотдача. Было видно, что хорошо подготовились на сборах, прилично выглядели, хорошее движение, свой момент реализовали.

Мелкадзе — просто молодец! Убрал лишний вес. За весь матч не допустил ни одной ошибки, действовал очень грамотно, все мячи подбирал, отдавал. Очень приятно, когда человек хочет играть в футбол», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Самые титулованные футбольные клубы России:

