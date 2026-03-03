Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Силкин: от матча «Динамо» — «Крылья Советов» остались двоякие впечатления

Комментарии

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился впечатлениями от матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«От матча «Динамо» — «Крылья Советов» остались двоякие впечатления. С одной стороны, «Динамо» легко победило. А с другой — «Крылья Советов» всегда были не очень удобным соперником для «Динамо». Они переоценили себя — то ли тренерский штаб, то ли ребята сами. Приехали играть, а вообще ничего не показали», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Степахиной.

На данный момент «Динамо» находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

