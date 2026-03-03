Иса Байтиев оценил работу Станислава Черчесова в «Ахмате»

Бывший главный тренер «Ахмата» Иса Байтиев высказался о работе российского специалиста Станислава Черчесова в команде. В 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги грозненцы одержали победу над ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«Не знаю, какая задача стоит у «Ахмата». Но Черчесов — тренер амбициозный, у него всё получается. Они уже обыграли «Зенит», «Динамо», сейчас ЦСКА. То, что мы сейчас видим в играх, в отдельных моментах, вызывает и достойно уважения, в том числе от топ-клубов. Рад, что Станислав Черчесов возглавляет «Ахмат», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 25 набранных очков в 19 матчах. В 20-м туре клуб из столицы Чечни сыграет с «Локомотивом». Матч пройдёт в Москве в понедельник, 9 марта.