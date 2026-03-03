Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иса Байтиев оценил работу Станислава Черчесова в «Ахмате»

Иса Байтиев оценил работу Станислава Черчесова в «Ахмате»
Комментарии

Бывший главный тренер «Ахмата» Иса Байтиев высказался о работе российского специалиста Станислава Черчесова в команде. В 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги грозненцы одержали победу над ЦСКА (1:0). Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Не знаю, какая задача стоит у «Ахмата». Но Черчесов — тренер амбициозный, у него всё получается. Они уже обыграли «Зенит», «Динамо», сейчас ЦСКА. То, что мы сейчас видим в играх, в отдельных моментах, вызывает и достойно уважения, в том числе от топ-клубов. Рад, что Станислав Черчесов возглавляет «Ахмат», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 25 набранных очков в 19 матчах. В 20-м туре клуб из столицы Чечни сыграет с «Локомотивом». Матч пройдёт в Москве в понедельник, 9 марта.

Материалы по теме
ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
ЦСКА начал весну с провала! Челестини поменял полкоманды, но всё равно проиграл Черчесову
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android