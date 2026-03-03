РУСТАТ представил лучших футболистов 19-го тура РПЛ по общей дистанции

РУСТАТ в официальном телеграм-канале представил рейтинг лучших футболистов 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по общей дистанции.

Данил Пруцев («Локомотив») — 12 884 м;

Наиль Умяров («Спартак») — 12 538 м;

Сергей Пряхин («Ахмат») — 12 279 м;

Роман Зобнин («Спартак») — 12 184 м;

Даниил Фомин («Динамо» М) — 12 151 м;

Иван Беликов («Балтика») — 12 062 м;

Сергей Волков («Сочи») — 12 058 м;

Мартин Крамарич («Сочи») — 11 945 м.

По итогам 19-го тура чемпионата России первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».