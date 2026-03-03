«Реал» подтвердил разрыв крестообразных связок у Родриго

Мадридский «Реал» на официальном сайте подтвердил наличие разрыва крестообразных связок у крайнего нападающего Родриго Гоэса.

«По результатам проведённых сегодня медицинских обследований у нашего футболиста Родриго диагностирован разрыв передней крестообразной связки и разрыв латерального мениска правой ноги», — написано в заявлении «Королевского клуба».

Ранее издание Marca сообщило, что 25-летний вингер пропустит остаток сезона и чемпионат мира 2026 года.

Бразильский футболист травмировался во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

