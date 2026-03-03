Рико — об ударе от Рюдигера: меня бы забанили минимум на 10 матчей, будь всё наоборот

Защитник «Хетафе» Диего Рико остался недоволен тем, что судьи проигнорировали удар защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера по его лицу в матче Ла Лиги между командами. Встреча завершилась победой «Хетафе» со счётом 1:0.

«Если бы всё было наоборот, мне бы дали минимум 10 матчей дисквалификации, и я бы не сыграл до конца сезона. Не понимаю, для чего существует VAR, ведь он как раз должен работать в таких ситуациях.

Все прекрасно понимают, что он бил специально, потому что в предыдущем эпизоде у нас была стычка – судья зафиксировал фол, и по пути он что-то мне говорил. А в следующем моменте мяч приходит ко мне, и вы видите, как он даже почти отталкивает своего партнёра, чтобы разбить мне лицо. Если бы он попал чуть иначе, я мог бы остаться лежать на газоне», – приводит слова Рико Marca.

На 26-й минуте встречи Рико развивал атаку своей команды по флангу, в борьбу с ним вступил Арда Гюлер, Диего упал. Позднее к эпизоду подключился и Рюдигер — в падении он задел сначала плечо Рико, а потом и лицо, ударив по челюсти. Игрок команды гостей схватился за лицо, матч прервали, на поле вышли работники медицинского штаба, однако главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис не увидел нарушения в этом эпизоде. После этого игра продолжилась.