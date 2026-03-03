Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Родриго пропустит 10 месяцев из-за разрыва «крестов» и мениска — Родригес

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго Гоэс пропустит 10 месяцев в связи с разрывом передней крестообразной связки и латерального мениска правой ноги. Таким образом, бразилец пропустит чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Аранха Родригес на своей странице в социальной сети X.

Во вторник, 3 марта, «Королевский клуб» объявил о травме 25-летнего футболиста.

Родриго получил повреждение во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

Официально
«Реал» подтвердил разрыв крестообразных связок у Родриго

Самые опасные травмы в футболе:

