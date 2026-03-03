Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о стандартах в АПЛ: можно сидеть и жаловаться, но нужно приспосабливаться

Гвардиола — о стандартах в АПЛ: можно сидеть и жаловаться, но нужно приспосабливаться
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о роли стандартных положений в английской Премьер-лиге. Ранее Арне Слот, возглавляющий «Ливерпуль», заявил, что не получает удовольствия от матчей АПЛ из-за того, что клубы слишком полагаются на стандартные положения.

«Стандарты стали играть важную роль. Когда я начинал работать тренером, всё было иначе. Когда я был маленьким, мы говорили, что в Англии угловым и штрафным радуются, как голам. Я прекрасно это помню, так что с тех пор ничего не изменилось.

«Арсенал» задаёт тренд, и это важный аспект. Четыре года назад в НБА не уделяли столько внимания реализации трёхочковых, но сейчас многие команды делают это. Это часть процесса. Можно сидеть и жаловаться, но нужно приспосабливаться. Это часть игры.

Нужно адаптироваться, особенно к тому, как это делается в Премьер-лиге. В каждой стране есть свои особенности, и у каждого клуба свои особенности игры. Я понимаю, почему [Арне Слот сказал это], и в чём-то согласен», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Материалы по теме
«Арсенал» неожиданно оступился в дерби. Гонка Артеты и Гвардиолы за титул вновь ожила! «Арсенал» неожиданно оступился в дерби. Гонка Артеты и Гвардиолы за титул вновь ожила!
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android