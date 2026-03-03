Гвардиола — о стандартах в АПЛ: можно сидеть и жаловаться, но нужно приспосабливаться

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о роли стандартных положений в английской Премьер-лиге. Ранее Арне Слот, возглавляющий «Ливерпуль», заявил, что не получает удовольствия от матчей АПЛ из-за того, что клубы слишком полагаются на стандартные положения.

«Стандарты стали играть важную роль. Когда я начинал работать тренером, всё было иначе. Когда я был маленьким, мы говорили, что в Англии угловым и штрафным радуются, как голам. Я прекрасно это помню, так что с тех пор ничего не изменилось.

«Арсенал» задаёт тренд, и это важный аспект. Четыре года назад в НБА не уделяли столько внимания реализации трёхочковых, но сейчас многие команды делают это. Это часть процесса. Можно сидеть и жаловаться, но нужно приспосабливаться. Это часть игры.

Нужно адаптироваться, особенно к тому, как это делается в Премьер-лиге. В каждой стране есть свои особенности, и у каждого клуба свои особенности игры. Я понимаю, почему [Арне Слот сказал это], и в чём-то согласен», – приводит слова Гвардиолы BBC.