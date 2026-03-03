Скидки
Кристиан Нобоа рассказал, что не видит себя тренером футбольного клуба

Кристиан Нобоа рассказал, что не видит себя тренером футбольного клуба
Комментарии

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

— Видишь ли ты себя тренером? Или же хочешь быть руководителем в футбольном клубе?
— Тренером я себя не вижу. Я был футболистом 24 часа в сутки каждый день. Тренер — это то же самое. Руководитель — уже другое. Ты смотришь, покупаешь игроков. И всё, хватит (улыбается), — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кристиан Нобоа завершил карьеру в 2025 году в эквадорском клубе «Эмелек». В чемпионате России, помимо «Рубина», футболист выступал за московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».

