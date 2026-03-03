Кристиан Нобоа рассказал, что не видит себя тренером футбольного клуба

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

— Видишь ли ты себя тренером? Или же хочешь быть руководителем в футбольном клубе?

— Тренером я себя не вижу. Я был футболистом 24 часа в сутки каждый день. Тренер — это то же самое. Руководитель — уже другое. Ты смотришь, покупаешь игроков. И всё, хватит (улыбается), — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кристиан Нобоа завершил карьеру в 2025 году в эквадорском клубе «Эмелек». В чемпионате России, помимо «Рубина», футболист выступал за московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».