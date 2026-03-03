Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Федерации футбола США поддержали участие сборной Ирана в чемпионате мира — 2026

В Федерации футбола США поддержали участие сборной Ирана в чемпионате мира — 2026
Комментарии

Генеральный секретарь Федерации футбола США Джей Ти Бэтсон выступил в поддержку участия сборной Ирана в чемпионате мира — 2026.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино в прошедшие выходные выразил желание организовать безопасный чемпионат мира с участием всех сборных. И мы, разумеется, всецело это поддерживаем. Мы несколько раз играли с национальной командой Ирана на мировых первенствах, и, как в матче с любым другим соперником, с которым мы можем встретиться на этом турнире, наша задача — победить. Поэтому мы с нетерпением ждём возможности достичь этого», — приводит слова Бэтсона Sky Sports.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана сыграет с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android