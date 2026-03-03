В Федерации футбола США поддержали участие сборной Ирана в чемпионате мира — 2026

Генеральный секретарь Федерации футбола США Джей Ти Бэтсон выступил в поддержку участия сборной Ирана в чемпионате мира — 2026.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино в прошедшие выходные выразил желание организовать безопасный чемпионат мира с участием всех сборных. И мы, разумеется, всецело это поддерживаем. Мы несколько раз играли с национальной командой Ирана на мировых первенствах, и, как в матче с любым другим соперником, с которым мы можем встретиться на этом турнире, наша задача — победить. Поэтому мы с нетерпением ждём возможности достичь этого», — приводит слова Бэтсона Sky Sports.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Ирана сыграет с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии.