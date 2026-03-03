«Аль-Наср» выложил фото Роналду на фоне слухов о его срочном отъезде из Саудовской Аравии

Пресс-служба «Аль-Насра» на странице в социальной сети X опубликовала фото нападающего и капитана команды Криштиану Роналду. Ранее СМИ сообщали об экстренном отъезде португальца из Саудовской Аравии на фоне ситуации в регионе. В конце минувшей недели Эр-Рияд, где проживает Роналду, подвергся ударам дронов, что связано с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: Пресс-служба ФК «Аль-Наср»

«Дом победы», — написано в сообщении клуба из Эр-Рияда.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе — The Sun

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки: