Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» выложил фото Роналду на фоне слухов о его срочном отъезде из Саудовской Аравии

«Аль-Наср» выложил фото Роналду на фоне слухов о его срочном отъезде из Саудовской Аравии
Комментарии

Пресс-служба «Аль-Насра» на странице в социальной сети X опубликовала фото нападающего и капитана команды Криштиану Роналду. Ранее СМИ сообщали об экстренном отъезде португальца из Саудовской Аравии на фоне ситуации в регионе. В конце минувшей недели Эр-Рияд, где проживает Роналду, подвергся ударам дронов, что связано с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Фото: Пресс-служба ФК «Аль-Наср»

«Дом победы», — написано в сообщении клуба из Эр-Рияда.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе — The Sun
Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android