Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Гурцкая — об отменённом голе Дзюбы: здесь положения вне игры даже близко быть не может

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об отменённом из-за офсайда голе нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2). Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

«Здесь положения вне игры даже близко быть не может. «Оренбург» был по игре посильнее, но, понимаешь как, сделай здесь Дзюба 1:1, и мы не понимаем, как тогда игра пойдёт. По мне, чистый гол. Если бы судья ещё зафиксировал борьбу в нападении, фол, это было бы более понятно для меня.

Фото: кадр из трансляции

Здесь бы ещё как-то можно было бы надумано объяснить, но вне игры здесь показать — нет, нет комментариев», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

