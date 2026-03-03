Чемпионат Саудовской Аравии не остановят из-за ситуации на Ближнем Востоке — Джейкобс

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу не планируют приостанавливать из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

«На данный момент матчи Саудовской профессиональной лиги, как ожидается, пройдут по плану, хотя Министерство спорта Саудовской Аравии тесно координирует свои действия с соответствующими органами и следит за ситуацией на фоне растущей политической напряжённости на Ближнем Востоке», — написал Джейкобс.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, который ответил ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.