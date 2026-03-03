Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Федерация футбола Бразилии отреагировала на разрыв «крестов» у Родриго перед ЧМ

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) прокомментировала информацию о разрыве крестообразной связки и мениска правого колена у крайнего нападающего сборной и мадридского «Реала» Родриго Гоэса.

«Бразильская футбольная конфедерация выражает поддержку Родриго Гоэсу, нападающему мадридского «Реала» и сборной Бразилии, получившему серьёзную травму во время матча с «Хетафе» в Ла Лиге. У Родриго разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска правого колена. CBF желает игроку скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения на поле», — написано в заявлении Конфедерации на странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Родриго будет восстанавливаться в течение 10 месяцев. Нападающий сборной Бразилии пропустит чемпионат мира 2026 года.

Самые опасные травмы в футболе:

