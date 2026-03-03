Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
Фёдор Смолов назвал топ-3 лучших тренеров России в XXI веке

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов в разговоре с президентом медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрием Егоровым назвал трёх лучших тренеров России в XXI веке.

— На твой взгляд, кто лучший тренер в истории России в XXI веке?
— Если рассуждать в твоей логике и критериях, то, наверное, я с тобой соглашусь, что Газзаев. Ну да, объективно, чемпионство и Кубок УЕФА.

— У тебя топ-3 какие?
— Газзаев… Семак? Я и хотел, Семака на третье место я поставлю точно. Я вот по второму думаю. Ну, наверное, Сёмин.

— Газзаев, Сёмин, Семак, а уже дальше Черчесов, Слуцкий и так далее.
— Ну, наверное, — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

