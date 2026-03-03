Скидки
Вингер ЦСКА Глебов назвал своё главное футбольное качество

Вингер ЦСКА Глебов назвал своё главное футбольное качество
Комментарии

Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос о значимости скоростных качеств в его игре.

– Не могу не упомянуть о твоих скоростных рекордах – о них много писали, их все обсуждали. Насколько важны для тебя эти показатели?
– Не скажу, что я пристально следил за этим, но всё равно что-то попадало в моё поле зрения, когда читал новости. Это качество должно быть у меня на высоком уровне, я играю за счёт скорости. Если бы я не владел им, думаю, не было бы и результата. Нужно продолжать прокачивать этот навык и добавлять другие сильные стороны. Это точно будет приносить пользу и мне, и команде, — приводит слова Глебова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Комментарии
