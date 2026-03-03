Скидки
«Он меня впечатлил». Кассано извинился за критику защитника «Интера» Димарко

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано извинился перед защитником «Интера» Федерико Димарко за критику в его адрес.

«Я всегда его уничтожал, этого Димарко. После гола в Дортмунде (2:0 с «Боруссией» в общем этапе Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), после того великого матча, я начал видеть стабильность. Это десятка, которая играет левого защитника в «Интере».

Он меня впечатлил, я поднимаю руки, теперь жду, когда он сыграет в четвёрке защитников, хочу увидеть его там. Но он меня впечатлил, забил невероятный, сумасшедший гол. Я рад изменить своё мнение о Димарко, прошу прощения за предыдущие слова», – приводит слова Кассано журналист Даниэле Мари в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, где отметился семью голами и 15 результативными передачами.

