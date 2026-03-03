Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жедсон Фернандеш несчастлив в России и готов вернуться в «Бешикташ» — Fanatik

Жедсон Фернандеш несчастлив в России и готов вернуться в «Бешикташ» — Fanatik
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш несчастлив в России, где испытывает трудности с адаптацией. Футболист заинтересован в возвращении в «Бешикташ», откуда он перешёл в московский клуб летом 2025 года. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, президент турецкого клуба Сердал Адали начал переговоры как со «Спартаком», так и с самим футболистом. Подчёркивается, что Жедсон Фернандеш готов вернуться в «Бешикташ» на зарплату в € 3 млн.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ
Постоянный VAR и перенос игры из-за БПЛА. Главные события 19-го тура РПЛ

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android