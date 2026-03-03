Жедсон Фернандеш несчастлив в России и готов вернуться в «Бешикташ» — Fanatik

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш несчастлив в России, где испытывает трудности с адаптацией. Футболист заинтересован в возвращении в «Бешикташ», откуда он перешёл в московский клуб летом 2025 года. Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, президент турецкого клуба Сердал Адали начал переговоры как со «Спартаком», так и с самим футболистом. Подчёркивается, что Жедсон Фернандеш готов вернуться в «Бешикташ» на зарплату в € 3 млн.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

