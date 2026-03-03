«Фламенго» объявил об увольнении Филипе Луиса. Тренер брал с клубом Кубок Либертадорес

«Фламенго» на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Филипе Луисом.

Вместе со специалистом клуб также покинули его помощник Иван Паланко и тренер по физической подготовке Диого Линьярес.

Под руководством Луиса «Фламенго» становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также брал Кубок Либертадорес. Помимо этого, команда играла на клубном чемпионате мира — 2025.

Наибольшую известность Луису принесла игра за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» — в составе «матрасников» он выиграл чемпионат Испании и Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы), а вместе с «синими» становился победителем АПЛ.