Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» объявил об увольнении Филипе Луиса. Тренер брал с клубом Кубок Либертадорес

«Фламенго» объявил об увольнении Филипе Луиса. Тренер брал с клубом Кубок Либертадорес
Комментарии

«Фламенго» на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Филипе Луисом.

Вместе со специалистом клуб также покинули его помощник Иван Паланко и тренер по физической подготовке Диого Линьярес.

Под руководством Луиса «Фламенго» становился чемпионом Бразилии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также брал Кубок Либертадорес. Помимо этого, команда играла на клубном чемпионате мира — 2025.

Наибольшую известность Луису принесла игра за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси» — в составе «матрасников» он выиграл чемпионат Испании и Кубок УЕФА (ныне — Лига Европы), а вместе с «синими» становился победителем АПЛ.

Материалы по теме
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android