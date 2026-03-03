Скидки
«Думаю, тут слова излишни». Глебов — о переходе Лусиано Гонду и Баринова в ЦСКА

«Думаю, тут слова излишни». Глебов — о переходе Лусиано Гонду и Баринова в ЦСКА
Комментарии

Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов поделился мнением о футболистах Лусиано Гонду и Дмитрии Баринове, перешедших в стан красно-синих нынешней зимой.

– Команду пополнили хорошо известные всем игроки. Как оценишь их в игровом и тренировочном процессе?
– Думаю, тут слова излишни. Они показывают своё умение на поле, и это всем прекрасно видно. Команда усилилась высококлассными футболистами, которые нам точно помогут. Лусиано в первых трёх играх уже забил два мяча. В принципе всё, что нужно делать нападающему, он делает. А Бара [Дмитрий Баринов] более опытный футболист, который не только игровыми действиями, но и своей харизмой, характером, лидерским духом будет помогать нам на поле, — приводит слова Глебова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Комментарии
