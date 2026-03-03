Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Балтика» — «Зенит»: Соболев вывел гостей вперёд на 79-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев. На данный момент счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 79'    

На 79-й минуте Александр Соболев открыл счёт в этой игре и вывел сине-бело-голубых вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.

Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
