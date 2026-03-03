«Балтика» — «Зенит»: Соболев вывел гостей вперёд на 79-й минуте

В эти минуты идёт матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором играют калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра матча выступает Инал Танашев. На данный момент счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 79-й минуте Александр Соболев открыл счёт в этой игре и вывел сине-бело-голубых вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.