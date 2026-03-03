Скидки
Футбол

Беллингем отреагировал на тяжёлую травму Родриго

Беллингем отреагировал на тяжёлую травму Родриго
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на травму крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса, порвавшего крестообразные связки и мениск правой ноги во время матча 24-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

Испания — Примера . 26-й тур
02 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Сатриано – 39'    
Удаления: Мастантуоно – 90+5' / Лисо – 90+7'

«Мы все с тобой, брат. Ты вернёшься сильнее, чем когда-либо», — написал Беллингем в своём аккаунте в социальной сети.

«Королевский клуб» объявил о травме Родриго во вторник, 3 марта. По информации СМИ, бразильский нападающий будет восстанавливаться в течение 10 месяцев. Он пропустит грядущий чемпионат мира, который пройдёт летом.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

