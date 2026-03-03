Скидки
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Весь стадион смеялся над этим». Семшов — о пенальти в матче «Локомотив» — «Пари НН»

Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о работе арбитра Рафаэля Шафеева в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» одолел «Пари НН» (2:1). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 15'     1:1 Олусегун – 69'     2:1 Фассон – 72'    
Удаления: Руденко – 44' / нет

«Обращения к VAR? От неуверенности брать ответственность на себя главным арбитрам. Это однозначно. Несмотря на то что тебя подзывают посмотреть VAR, ты должен отстаивать свою точку зрения, если ты не назначил 11-метровый и это не неправильно, ты должен это отстаивать. Особенно в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород». Мне кажется, весь стадион, все команды и два тренера смеялись над этим, когда был назначен пенальти.

Карасёв показал в матче «Ахмат» — ЦСКА, как нужно делать. Да, он может пойти посмотреть, лишний раз убедиться, потому что если тебя подзывают, значит, есть какой-то контакт, возможно, или ещё что-то. Это всё идёт с тех времён, когда не было VAR. У него это есть, а некоторые всё-таки поддаются влиянию помощников, которые на VAR. Они иногда сбивают и портят картину игры», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

