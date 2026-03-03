«Весь стадион смеялся над этим». Семшов — о пенальти в матче «Локомотив» — «Пари НН»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о работе арбитра Рафаэля Шафеева в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» одолел «Пари НН» (2:1). Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

«Обращения к VAR? От неуверенности брать ответственность на себя главным арбитрам. Это однозначно. Несмотря на то что тебя подзывают посмотреть VAR, ты должен отстаивать свою точку зрения, если ты не назначил 11-метровый и это не неправильно, ты должен это отстаивать. Особенно в матче «Локомотив» — «Нижний Новгород». Мне кажется, весь стадион, все команды и два тренера смеялись над этим, когда был назначен пенальти.

Карасёв показал в матче «Ахмат» — ЦСКА, как нужно делать. Да, он может пойти посмотреть, лишний раз убедиться, потому что если тебя подзывают, значит, есть какой-то контакт, возможно, или ещё что-то. Это всё идёт с тех времён, когда не было VAR. У него это есть, а некоторые всё-таки поддаются влиянию помощников, которые на VAR. Они иногда сбивают и портят картину игры», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».