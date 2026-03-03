ESPN назвал Испанию главным претендентом на победу на ЧМ-2026

ESPN оценил шансы разных команд выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года. За 100 дней до начала турнира на первом месте оказалась сборная Испании. В первую тройку также вошли национальные команды Франции и Аргентины.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Испания.

2. Франция.

3. Аргентина.

4. Англия.

5. Бразилия.

6. Португалия.

7. Германия.

8. Нидерланды.

9. Марокко.

10. Колумбия.

11. Бельгия.

12. Норвегия.

13. Сенегал.

14. Хорватия.

15. Япония.

Мировое первенство начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.