ESPN назвал Испанию главным претендентом на победу на ЧМ-2026

ESPN оценил шансы разных команд выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года. За 100 дней до начала турнира на первом месте оказалась сборная Испании. В первую тройку также вошли национальные команды Франции и Аргентины.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Испания.
2. Франция.
3. Аргентина.
4. Англия.
5. Бразилия.
6. Португалия.
7. Германия.
8. Нидерланды.
9. Марокко.
10. Колумбия.
11. Бельгия.
12. Норвегия.
13. Сенегал.
14. Хорватия.
15. Япония.
Мировое первенство начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.