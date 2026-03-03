Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбург — Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ESPN назвал Испанию главным претендентом на победу на ЧМ-2026

ESPN назвал Испанию главным претендентом на победу на ЧМ-2026
Комментарии

ESPN оценил шансы разных команд выиграть чемпионат мира по футболу 2026 года. За 100 дней до начала турнира на первом месте оказалась сборная Испании. В первую тройку также вошли национальные команды Франции и Аргентины.

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Испания.
2. Франция.
3. Аргентина.
4. Англия.
5. Бразилия.
6. Португалия.
7. Германия.
8. Нидерланды.
9. Марокко.
10. Колумбия.
11. Бельгия.
12. Норвегия.
13. Сенегал.
14. Хорватия.
15. Япония.

Мировое первенство начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир пройдёт в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Материалы по теме
Перед ЧМ-2026 полыхает не только из-за Мексики, но и из-за США с Ираном. Что делать ФИФА? Перед ЧМ-2026 полыхает не только из-за Мексики, но и из-за США с Ираном. Что делать ФИФА?
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android