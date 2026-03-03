Бубнов поставил Энрике пять с тремя плюсами за матч с «Балтикой», у Соболева — единица

Бывший защитник московских «Спартака» и «Динамо», футбольный эксперт Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Зенита» за матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0).

По подсчётам Бубнова, сине-бело-голубые за игру выполнил 915 технико-тактических действий при 15% брака. Команда получила оценку «пять».

Фото: «Коммент.Шоу»

Бубнов оценил игру крайнего нападающего Луиса Энрике, вышедшего на замену и забившего победный гол, на пять с тремя плюсами. Бразилец совершил 54 ТТД при 13% брака. Полузащитник Вендел получил «пять» с двумя плюсами (112 ТТД при 7% брака). В составе «Зенита» эксперт поставил оценку «единица» только нападающему Александру Соболеву, совершившему 29 ТТД при 48% брака.

